Homem tenta matar companheira com facadas no rosto e costas após crise de ciúmes

Um caso de tentativa de feminicídio foi registrado no Plantão Policial de Rio Claro na noite deste Domingo (9).

O crime de violência doméstica aconteceu no Jardim das Nações, onde um homem atacou sua companheira com golpes de faca no rosto e nas costas na região da cervical.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, a mulher de 42 anos foi atacada pelo companheiro, de 36, após o agressor sentir ciúmes pois achou que ela estava trocando mensagens amorosas com o pai de seus filhos.

Após a crise de ciúmes, o homem pegou uma faca de cozinha e desferiu vários golpes contra a companheira. Segundo a vítima, o agressor disse que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém porque ele iria matá-la.

Já ferida, a mulher gritou por socorro e uma vizinha acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e prendeu o agressor em flagrante.

O homem, inclusive, confessou o crime aos policiais e confirmou ter agido na intenção de matar a companheira.

A vítima foi socorrida para a UPA, onde foi deixada aos devidos cuidados médicos.