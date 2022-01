Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (7/1)

A verdade existe

Data estelar: Lua cresce em Peixes

A verdade existe, é real e tu podes ter contato com ela indo além de tuas opiniões e pontos de vista particulares, usando o discernimento para deixar de confundir tuas preferências e aversões com a percepção da realidade maior e mais ampla em que tua presença se insere.

Acontece apenas que o uso do discernimento não se desenvolve espontaneamente em nossa humanidade, mas precisa ser treinado com firme intenção de encontrar a verdade, e não apenas uma confirmação fantasiosa do que previamente tu tinhas determinado que a verdade seria.

A afirmação de que a verdade não existe e de que essa seria apenas um ponto de vista individual é a abominação de nossa época, que prefere se acomodar na preguiça de pensar, determinando que não há nada mais importante do que a existência individual.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As reflexões profundas, honestas e realistas em que sua alma se envolve neste momento, hão de servir para você se distanciar das pessoas que não acompanham sua evolução, e se aproximar daquelas que são companheiras.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Faça contato, se aproxime às pessoas que representam algo que você quer conquistar, porque se conectar a elas trará algo desse objetivo para mais perto de você. Faça contato, evite ficar ruminando pensamentos à sós.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você verá que sua mente se entusiasma e lança projetos ao futuro, e isso é muito bom, porque, mesmo que nada de concreto saia disso de imediato, pelo menos você terá aberto uma porta pela qual fluirão recursos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Lance sua mente ao futuro e não se esqueça de verificar o que você fez com os lançamentos do passado, porque aquele futuro de então, é o aqui e agora em que você lê estas linhas, e se prepara para novos lançamentos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A primeira reação diante do desconhecido sempre será a apreensão, mas logo em seguida virá a ação que você decidirá em relação ao encontro. Reação e ação são coisas diferentes, uma você não controla, a outra você domina.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As conexões sociais que você faça neste momento tendem a adquirir importância ao longo das próximas semanas. Tenha em mente que ditas conexões apresentam pessoas favoráveis, mas também as adversárias. Tudo faz parte.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Às vezes dá a impressão de que a alma fica fora do melhor da vida, submetida a obrigações em torno das quais não sente nenhum regozijo, muito pelo contrário. Evite desprezar esses momentos, porque também valem.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A vida não é feita só de perrengues, mas esses acabam, sempre, adquirindo mais destaque do que os momentos de prazer e regozijo. É possível você começar a se focar mais na arte do bem viver do que nos perrengues.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Procure encontrar uma maneira eficiente de colocar ponto final nos perrengues que se alastram há tanto tempo já, que provavelmente você não saberia dizer ao certo como e quando começaram. Tire os perrengues da rotina.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Prefira a simplicidade, prefira resolver tudo da forma mais óbvia possível, e assim evitará a tendência de sua alma se envolver em raciocínios intrincados tentando explicar assuntos que nem são complicados.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Amplie sua percepção da realidade, porque muitas coisas que parecem problemas e limitações, só se apresentam assim porque você não consegue encaixar a realidade dentro dos limites que se convenceu serem insuperáveis.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Por piores que sejam os resultados, tomar iniciativas será melhor do que esperar que o Universo faça a primeira jogada. O atrevimento de seguir em frente com seus planos renderá frutos e fará você crescer de alguma forma.