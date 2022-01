Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (04/01)

LIBERDADE QUE FALTA

Data estelar: Lua cresce em Aquário.

Dia mais, dia menos, de uma forma ou de outra, tu acordas com a sensação de que tua liberdade está sendo limitada por diversas circunstâncias, feitas relacionamentos, obrigações ou quaisquer outras condições.

É digna de investigação a tendência humana de valorizar aquilo que falta, e sobre isso se podem fazer reflexões importantes de nosso comportamento, em especial quanto à liberdade, pois, não sabemos bem o que ela seja, desconfiamos de não ser tão livres quanto desejaríamos e, como sempre, achamos que os outros são mais livres do que nós.

Negligenciar o que temos ao alcance da mão é a contrapartida desse comportamento e, quanto à liberdade, se torna evidente que deixamos de usar a que temos disponível para valorizar mais aquela que parece nos faltar. E, inclusive, esse comportamento, também é uma escolha livre.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O que um dia foi seguro e certo, agora produz insegurança e incerteza, e isso não é de todo negativo, apesar de incômodo. É que as coisas mudaram muito e sua alma precisa rever os objetivos que persegue. Só assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O caminho que significou inúmeras vitórias no passado há de ser cultuado, mas não pretenda que se repita, porque o mundo mudou completamente, e isso significa que você precisa descobrir onde estão as atuais chances.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As fichas que caíram nos últimos tempos abriram uma percepção completamente diferente da realidade, e isso fez sua alma reavaliar as perspectivas pelas quais luta. Novas perspectivas, lutas completamente diferentes.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Alguns rompimentos que sua alma pressente terão de ser definitivos, porque se, por ventura e carência emocional, você voltar a esses relacionamentos, o resultado será uma estagnação que sua alma não merece.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Esses disparates que você enxerga acontecendo ao seu redor e através das pessoas com que se relaciona, nada mais são do que o fiel reflexo do espírito da época. Ninguém está com essa bola toda, todo mundo buscando.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Alguns golpes de sorte podem, eventualmente, acontecer, mas não serão a nota dominante do processo de transformações que está em andamento. Faça você sua própria sorte, porque essa sim está assegurada. É por aí.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É legítimo que sua alma pretenda que tudo esteja em ordem e de acordo com os planos. Porém, mais legítimo do que isso é sua alma enxergar que o cenário do mundo mudou completamente, o que coloca tudo em desordem temporária.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A maneira com que você constrói os relacionamentos está em processo de mudança, e isso coloca sua alma numa transição em que o que antes era bom deixou de ser, e o futuro melhor ainda não se encontra realizado.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As grandes mudanças se consolidam através dos pequenos detalhes que estão dentro de seu alcance transformar. Nada de grandes movimentos nem de tacadas sublimes, apenas a rotina a ser mudada completamente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Até aqui você tinha grande controle sobre sua vida, mas isso se perdeu definitivamente, não para fragilizar sua posição, mas para sua alma se lançar atrevidamente à aventura de viver, e se renovar muito.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Está ao alcance de sua mão dar início a uma série de mudanças, que por mais que se apresentem como difíceis e cheias de problemas, mesmo assim se tornarão o fundamento para a construção de uma melhor experiência.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Definitivamente, você não vai poder continuar repetindo tudo que dava certo outrora, na esperança de que as vitórias passadas se repitam. Definitivamente, você vai precisar desenvolver um novo repertório de atitudes.