Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (11/1)

Amarás

Data estelar: Marte e Netuno em quadratura; Lua cresce em Touro

Que coração humano não está marcado pela decepção amorosa? Graças (ou des-graças) a ela aprendeste a exorcizar os vestígios do carinho, e enterrar as visões de companheirismo e compreensão mutua.

Todo coração tem um rasgo, uma fratura que, se por um lado sangra com dores indizíveis, pelo outro é a fenda pela qual a luz da esperança continua entrando, a visão de que um grande amor curará essa ferida para sempre, a selando com a certeza de que o destino prometido se cumpre.

Essa visão é sagrada e se, talvez, não possas sustentar essa satisfação num relacionamento humano, certamente, te abrirá a percepção e indicará o caminho para desenvolveres um relacionamento divino.

De uma ou de outra forma, amarás, pela simples razão de que não és tu que amas, mas o amor que ama através de ti.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Passará bastante tempo antes de sua alma conseguir entender tudo que veio acontecendo nos últimos tempos, mas a compreensão será libertadora e, também, transformadora, porque você amadurecerá muito com isso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se erguer a voz ou dar murro na mesa resolvesse alguma coisa, tenha certeza de que a essa altura do campeonato você não teria de enfrentar os mesmos problemas de sempre. Procure ter mais domínio sobre si.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As pessoas fazem coisas muito loucas, algumas divertidas, outras nem um pouco. A questão é que, muito provavelmente, elas tenham a mesma impressão ao seu respeito, e ninguém, no fim, esteja com a razão para isso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há coisas que, por enquanto, não podem ser modificadas, mas sua alma resiste a se submeter à impossibilidade, faz força para mudar o imutável. Se essa é uma atitude tola ou sábia, só o tempo dirá! Por ora, em frente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O mundo não é perfeito, mas isso não significa que você deva desistir de suas exigências, apenas quer dizer que você precisa se adequar e encontrar uma maneira inteligente e eficaz de driblar as imperfeições.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há coisas que não se pode tolerar, a alma se enfurece diante delas. Porém, a trama dos relacionamentos sociais nem sempre permite que a intolerância seja manifesta com toda a intensidade que lhe é inerente. O que fazer?

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O clima tenso decorre principalmente de as pessoas não se acostumarem a tratar com naturalidade o surgimento de emoções intensas, se vendo na constrangedora situação de terem de fingir que nada demais acontece.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Estar no domínio da situação é o ideal para sua alma, mas quem garante que isso seja possível a maior parte do tempo? Ninguém em seu são juízo! A complexidade da vida estará sempre um passo à frente da tentativa.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Na mesma hora em que você perceber que uma atitude sua provoca distúrbios, procure retroceder e conceder espaço para as pessoas se expressarem, mesmo que por um momento isso signifique que sua alma será criticada.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ainda que você queira se confessar a alguém, para criar uma intimidade, muito provavelmente o tiro sairia pela culatra, porque sua vida interior seria incompreendida. Melhor continuar mantendo a discrição.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O exercício da liberdade pressupõe uma margem enorme de incerteza, porque se tudo fosse determinado e seguro, para que existiria a liberdade? Procure lidar melhor com as incertezas, elas significam liberdade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há momentos da vida em que a racionalidade não consegue dar conta de tudo que acontece, e aí as explosões emocionais tomam conta do cenário, ocupando espaço e contaminando todos os relacionamentos. Cabeça no lugar!