José Mayer coloca culpa na Globo e revela motivo para ter sido demitido: “Não trouxe sorte”

O ex-ator da Globo, José Mayer, fez um longo desabafo e culpou seu último personagem da Globo, por seu afastamento. Em suma, longo da TV há quase cinco anos, o artista afirma que a culpa é do seu personagem Tião Bezerra, de A Lei do Amor (2016).

José Mayer inclusive, citou Domingos Montagner para explicar o fim de seu contrato com a Globo. Além disso, pra quem não sabe, alguns funcionários da emissora carioca, acusaram o ator de assédio sexual. “Meu último personagem nas novelas foi Tião Bezerra, um homem cruel, machista e misógino. Não trouxe sorte nem para o ator que se recusou a interpretá-lo”, escreveu ele.

Por fim, José Mayer revela ter se arrependido de ter aceitado participar da novela da Globo. “Nem para mim, que o aceitei. Quem somos nós para saber o que nos reserva o destino, não é?”.

Além disso, para provar seu ponto, José mostrou uma matéria onde Domingos Montagner, negou o convite para interpretar o papel. Em suma, para quem não sabe, ele foi convidado para viver Tião Bezerra, porém, decidiu protagonizar Velho Chico (2016). No entanto, vale lembrar que Domingos Montagner faleceu em 2016, aos 54 anos, justamente no intervalor das gravações da trama.

José Mayer foi afastado por assédio sexual

Há alguns anos, Susllem Meneguzzi Tonani, revelou à coluna Agora É Que São Elas, do jornal Folha de S. Paulo, que José Mayer a assediou muitas vezes. Em suma, de acordo com a figurinista, além de sexualmente também foi moralmente.

“E essa história de violência se iniciou com o simples: “como você é bonita”. Trabalhando de segunda à sábado, lidar com José Mayer era rotineiro. E com ele vinham seus “elogios”. Do “como você se veste bem”, logo eu estava ouvindo: “como a sua cintura é fina”, “fico olhando a sua bundinha e imaginando seu peitinho”, “você nunca vai dar para mim?”.