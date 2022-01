LUTO: Familiares e amigos se despedem do radialista Egildo Oliveira

O corpo do radialista Egildo Oliveira está sendo velado em sua residência, situada no Bairro Cidade Nova, em Sena Madureira. Desde a manhã de hoje, muitas pessoas comparecem ao local para dar o seu último adeus ao comunicador.

De acordo com a família, o sepultamento ocorrerá somente amanhã pela parte da manhã. Um de seus filhos que atualmente reside na cidade de Santa Rosa do Purus está se deslocando para Sena Madureira para se despedir do pai.

Com mais de 30 anos de história na Rádio Difusora, Egildo Oliveira de Almeida, 70 anos de idade, morreu nesta madrugada no Hospital João Câncio Fernandes após complicações causada por uma pneumonia. “Lamentamos muito sua partida. Ele foi um grande comunicador do vale do Iaco. Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos”, comentou o advogado e ex-prefeito de Sena, Ulisses Modesto.

“Recebi a notícia de madrugada através do meu sobrinho. Chorei muito. Eu amava muito o meu irmão. Enquanto eu for viva, estarei me lembrando dele”, comentou sua irmã Peregrina André de Almeida.

“Meu pai deixa um grande exemplo pra nós de um homem trabalhador. Peço aos seus ouvintes que nunca esqueçam a memória dele”, destacou Elionai Alencar.

Egildo Oliveira nasceu na comunidade Bela Vista, rio Iaco e ingressou na Rádio Difusora de Sena Madureira em 1988.