Monica mostra sua bebê de 3 meses com Junior Lima e faz desabafo

A digital influencer Monica Benini, esposa do músico Junior Lima, encantou ao dividir com os fãs um lindo momento com a filha. O casal é pai de duas crianças. O filho mais velho deles, Otto, tem quatro anos, já a caçula Lara completou três meses de vida, no último dia 10 de janeiro.

Os papais costumam deixar as crianças bem longe da fama. Além disso, eles optaram por passar a maior parte do tempo possível isolados em casa. Recentemente, a influencer confessou que viu a necessidade de ficar mais tempo sozinha com o primogênito. Em especial, após o nascimento da segunda filha. Por isso, se permitiu dar pequenos passeios com o menino, em locais não tão distantes da residência em que a família mora.

Já nesta sexta-feira (14), Monica presenteou os fãs com um lindo clique com a filha Lara. No registro, em formato de foto Polaroid, a mamãe surge sentada em uma cama e amamentando a sua bebê. Ao lado das duas, está um ursinho em formato de bicho preguiça, deixando a cena ainda mais fofa.

Enquanto organizava as coisas para o nascimento de Lara, a influencer revelou que uma das coisas que mais gosta de fazer é tirar um cochilo com seus bebês. Por isso, ela e Junior Lima decidiram montar para a filha um quartinho de transição. O projeto inclui uma cama de casal bem grande para que as duas possam dormir juntinhas. Assim, o quarto da foto compartilhada por Monica pode ser o da pequena.

Mas, muito além da marcante imagem com a filha, Monica fez uma bela reflexão. Ao mostrar sua bebê com Junior Lima ela desabafou sobre os desafios da maternidade. “Mãe é bicho f… resiliência, acolhida, resistência. Sem querer romantizar o cansaço e a sobrecarga, mas sempre me pego pensando como a gente dá conta de tanto?”, questionou a influencer.

Não demorou para que muitas mães começassem a comentar sobre o assunto. “Não dá conta. E tudo bem”, garantiu uma seguidora. Uma logo concordou: “Dar conta? Bem longe disso! Isso não é possível! Cansada demais, mas com muito amor que me faz tentar dar conta sempreeeee!”. Outra definiu: “Também acho! Mãe é uma junção de tudo que é bom”.

Uma internauta compartilhou sus experiência: “No meu pós-parto ficava pensando como era possível virar noites, exausta, mas sempre pronta para acolher e atender meu filho e sem nunca, sequer, parecer que iria cair”. Enquanto a apresentadora Sabrina Sato foi só elogios para mãe e filha: “Tão lindas”.