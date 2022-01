Morre aos 56 anos a cantora gospel e pastora Ludmila Ferber

A cantora gospel Ludmila Ferber, de 56 anos de idade, morreu na noite dessa terça-feira (26/1). Ela lutava contra um câncer no pulmão, com metástases no fígado e nos ossos.

A pastora foi diagnosticada com a doença em 2018. “Em tempos de guerra, nunca pare de lutar’. Hoje estou entrando num momento único e surpreendente da minha vida: o tratamento de quimioterapia“, contou ela à época. Ela teria iniciado o quinto tratamento contra a doença em um hospital de São Paulo na semana passada.O último post de Ludmila em seu Instagram foi na última segunda (24), quando ela citou um trecho de sua canção Buscar Tua Face é Preciso. “‘Quando tudo parece estranho ao redor / Buscar tua face é preciso, Deus / Quando a gente não sabe o que está ocorrendo / Buscar tua face é preciso, Deus”, dizia trecho da canção na legenda. Casada de 1987 a 2014 com José Antônio Lino, ela deixa três filhas: Daniela Ferber Lino, Ana Lídia Ferber Lino e Vanessa Ferber Lino. Carreira Ludmila Ferber integrou o grupo Koinonya, com o qual gravou 8 discos. Em 1996, partiu para a carreira solo e lançou Marcas, seu primeiro álbum. Mais 12 discos de estúdio foram lançados depois disso, o último levou o nome de Um Novo Começo, gravado em 2020. Ela ainda tem nove álbuns ao vivo lançados e um disco dedicado a canções infantis, Meu Amigão do Peito. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ludmila Ferber (@pastoraludmilaferber)