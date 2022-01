Número de gestantes com HIV detectável diminuiu em um ano no AC, diz Ministério da Saúde

De acordo com o Sistema de Monitoramento Clínico das Pessoas vivendo com HIV (SIMC) – que é vírus da imunodeficiência humana e o causador da Aids -, o Acre registrou uma diminuição no número de gestantes com CV-HIV detectável em 2021.

No ano passado, 3 mulheres de todo o Estado foram inseridas nas estatísticas. O número é inferior ao de 2020, quando 4 haviam sido notificadas.

Em 2019, nenhum gestante foi diagnosticada é o que o dizem os dados do Ministério da Saúde, atualizados em dezembro de 2021.

O Painel gestante com carga viral do HIV (CV-HIV) detectável é uma ferramenta estratégica para rápida visualização do histórico das gestantes com CV-HIV ≥50cópias/ml monitoradas pela funcionalidade “Gestante” do Sistema de Monitoramento Clínico das Pessoas vivendo com HIV (SIMC). Ele tem como objetivo principal apresentar aos gestores e aos profissionais de saúde gráficos e tabelas com as informações demográficas, clínicas e de tratamento das gestantes com CV-HIV detectável.

Os dados são extraídos do SIMC funcionalidade “gestante” na primeira semana de cada mês.