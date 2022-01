“Nunca estivemos separados”, diz Gladson após encontrar prefeita Fernanda Hassem

Depois de declarar que não apoiaria o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) ao governo em 2022 e tampouco o nome de Gladson Cameli, a prefeita Fernanda Hassem teve um encontro com o chefe do executivo estadual na manhã desta quinta-feira (27).

Em agenda, Gladson foi até Brasileia para conversar com Fernanda sobre um convênio que garante o repasse de massa asfáltica para o município. “Aproveitei minha visita ao Alto Acre e fiz uma reunião institucional com a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, sobre convênio para repasse de massa asfáltica para o município realizar pavimentação de ruas”, disse o governador.

“Quem ganha é a população”, acrescentou o político.

Quando questionado pela reportagem do ContilNet sobre a decisão de Fernanda de não apoiá-lo na disputa pela reeleição, Gladson disse que sempre respeitou a prefeita e que tem conversado com ela sobre o assunto.

“Nós sempre nos respeitamos e tivemos uma relação muito boa, uma parceria importante em prol da população. E temos conversado sobre isso. Nunca estivemos separados”, concluiu Cameli.