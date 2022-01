OMS rebate Bolsonaro: “Nenhum vírus que mata pessoas é bem-vindo”

Em entrevista a um canal apoiador do governo , Bolsonaro afirmou que a variante “não tem matado ninguém”, menosprezando o aumento de casos de Covid-19 no país.

O diretor lembrou que, mesmo as primeiras evidências mostrando que a nova cepa está provocando sintomas leves na maioria dos pacientes, há muitas pessoas ao redor do mundo em hospitais, precisando do suporte de ventilação mecânica.

“Nenhum vírus que mata pessoas é bem-vindo, especialmente quando há indivíduos sofrendo”, afirmou Ryan ao responder sobre a fala do chefe do executivo brasileiro.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta quarta-feira (12/1), que a variante Ômicron do novo coronavírus é bem-vinda no Brasil. O comentário foi rebatido horas depois pelo diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, durante a conferência semanal da entidade sobre a Covid-19.

