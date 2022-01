Renato Aragão processa banco e ex-funcionário por prejuízo de R$ 3,3 milhões

O humorista Renato Aragão está em uma disputa milionária contra o Banco Santander. Famoso por interpretar o personagem Didi, de Os Trapalhões, Aragão, a mulher, Lilian Taranto, e a empresa dos dois, a Renato Aragão Produções Artísticas, estão processando a instituição bancária. Eles alegam adulterações na compensação de cheques que teriam gerado um prejuízo de cerca de R$ 3,3 milhões. As informações são do jornalista Ancelmo Góis, do jornal O Globo.

Segundo o jornalista, “os cheques, emitidos pela empresa para distribuição de lucros para Renato e Lilian, teriam sido alterados por um então funcionário. Segundo o processo, Lilian e Renato Aragão acusam Alexandre Reis Costa, que posteriormente foi demitido e responde a um processo criminal por estelionato, e a uma ação trabalhista.” O processo corre na 7ª Vara Cível da Barra, no Rio de Janeiro, e encontra-se suspenso aguardando decisões dos outros processos — criminal e trabalhista — em curso. O Santander não se pronunciou sobre o caso até a última atualização desta reportagem.