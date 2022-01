Rocha na UTI, primeira-dama em foto íntima, estudante encontrado morto e outras; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da última semana de 2021.

O ContilNet separou uma retrospectiva especial para você!

SEGUNDA-FEIRA

Vídeo mostra momento em que mulher perde o controle do veículo e cai dentro de açude na AC-40

As imagens de uma câmera de segurança mostram o exato momento em que uma motorista ainda não identificada perdeu o controle do veículo e morreu afogada na manhã desta segunda-feira (27), dentro de um açude localizado km 10 da Rodovia AC-40, no bairro Santa Maria, região da Vila Acre, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Vice-governador é internado às pressas para cirurgia de emergência em UTI do Hospital Santa Juliana

Menos de quinze dias depois de ter feito uma cirurgia bariátrica para a redução do estômago, o vice-governador Wherles Rocha (PSL), de 53 anos, deu entrada numa UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Santa Juliana, na Capital, para uma cirurgia de emergência por complicações na vesícula. No início do mês, outro político acreano, o deputado estadual Wendy Lima (PSL), passou por problema parecido e precisou ser retirado do Acre em UTI no ar para um hospital de Goiânia, no qual vem melhorando e já teria sido inclusive extubado e estaria conversando, informam seus familiares em Rio Branco, entre eles o presidente da Câmara Municipal, vereador N. Lima (PP), que é seu pai. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Ana Paula Cameli posa de biquíni nas águas do Juruá, exibe corpão e arranca elogios na web: “Deusa acreana”

A primeira-dama do Acre e advogada, Ana Paula Cameli fez a temperatura subir nas redes sociais e deixou seus fãs e seguidores encantados com uma publicação compartilhada através do Instagram nesta terça-feira (28). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Réveillon: Bocalom diz que Rio Branco terá queima de fogos “nunca vista na história do município”

Durante evento de comemoração dos 139 anos da cidade de Rio Branco, realizado na Praça da Revolução, nesta terça-feira (28), o prefeito Tião Bocalom anunciou uma queima de fogos especial para o Réveillon 2022. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Natural de Sena, estudante é encontrado morto dentro de residência em Rio Branco

Kassio Oliveira Ganon, 24 anos, foi encontrado morto dentro de uma residência em Rio Branco nesta quarta-feira (29). De acordo com informações preliminares, Kassio é estudante de Direito e natural de Sena Madureira. Kassio teria sido morto asfixiado, segundo uma tia da vítima. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Jovem que teria sido empurrada de carro em movimento recebe medida protetiva; acusado, o próprio namorado, é intimado

Foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Rio Branco uma denúncia contra o servidor público Lucas Bezerra, de 26 anos, acusado de empurrar do próprio carro a namorada Emely Lima, de 22 anos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

‘Muita gente falsa emitindo nota de solidariedade ao governador’, diz Jorge Viana em entrevista

O ex-senador Jorge Viana (PT-AC) disse, em entrevista ao programa Voz do Povo, da Rádio Cidade, apresentado pelo jornalista Itaan Arruda, que vê muita gente falsa emitindo nota de solidariedade ao governador Gladson Cameli (Progressistas-AC). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Gladson adia aumento a servidores públicos e lamenta postura de políticos: ‘Remam contra’

Durante coletiva à imprensa na sede da Federação das Indústrias e Comércio do Acre (Fieac), o governador Gladson Cameli anunciou nesta quinta-feira (30) que vai adiar o reajuste salarial prometido a todos os servidores públicos do Estado. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Suspeito de arremessar a namorada de carro em movimento no Acre é preso

Lucas Bezerra, de 26 anos, foi preso pela Polícia Civil no final da tarde desta quinta-feira (30). Ele é suspeito de arremessar a namorada, Emely Lima, de 22 anos, de um carro em movimento no dia 26 de dezembro. Ele foi capturado no bairro Isaura Parente, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Nego Bau é agredido e está em estado grave após ter costelas e dedos quebrados e pulmão perfurado

Nego Bau, que vive em situação de rua e é muito conhecido pela população de Rio Branco, foi vítima de agressão física, na manhã desta quinta-feira (30), próximo ao Terminal Urbano, na região Central de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.