Nego Bau é agredido e está em estado grave após ter costelas e dedos quebrados e pulmão perfurado

O folclórico morador de rua conhecido popularmente conhecido como Nego Bau, foi vítima de agressão física, na manhã desta quinta-feira (30), próximo ao Terminal Urbano, na região Central de Rio Branco.

Já na manhã desta quinta-feira, Nego Bau foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) perto do Terminal Urbano, após ser agredido. Os socorristas encaminharam ele ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

No PS, foi feito um raio-x e apresentou fratura em três costelas de Nego Bau, sendo necessário fazer um dreno por ter perfurado o pulmão esquerdo. Segundos os socorristas, alguns dedos da mão direta dele foram quebrados e estava com fratura exposta, e possivelmente será feita a amputação do dedo polegar.

Uma guarnição do 1° Batalhão esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém não foi encontrado até o momento.

Segundo relatos de testemunhas, os possíveis autores são franelinhas (guardadores de carros), que trabalham no Centro, mas não se sabe o motivo. O caso será investigado pela Polícia Civil.