Silvio Santos toma decisão após neto ser anunciado como participante do BBB22

Depois de uma longa espera, a TV Globo anunciou, na última sexta-feira (14) ao longo de sua programação, a lista de participantes do Big Brother Brasil 22. Entre os famosos do grupo Camarot está o neto de Silvio Santos, dono do Sistema Brasileiro de Televisão, o ator Tiago Abravanel.

O nome de Tiago já vinha sendo cotado nos últimos dias na lista de supostos integrantes da próxima edição do reality, algo que foi concretizado. Apesar da rivalidade entre as emissoras, o colunista Fefito, do BuzzFeed Brasil, revelou que Silvio Santos se mostrou empolgado com a presença do neto no BBB, e pretende ajudá-lo.

