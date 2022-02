12 filmes indicados ao Oscar 2022 para assistir esse final de semana no Amazon Prime Video e na Netflix

Shaista Khan é um afegão que fabrica tijolos e quer se alistar ao exército de seu país. Ele aspira um emprego melhor para poder fornecer mais para sua esposa, Benazir, e sua família. Com uma educação precária e o desejo de retornar à escola para terminar os estudos incompletos, Shaista também quer ser o primeiro de sua tribo a ser um soldado. Apesar do incentivo de alguns, ele também recebe a resistência de familiares e membros de sua comunidade acerca de suas escolhas.

Kate Dibiasky, uma estudante de astronomia, e seu professor, dr. Randall Mindy, descobrem um cometa orbitando no sistema solar em rota de colisão com a Terra. A apenas seis meses do impacto, eles precisam chamar atenção da grande mídia para alertar a humanidade, que não parece se importar tanto, pois está ocupada demais com as redes sociais.

A história é ambientada em 1920, em Montana, onde os irmãos Phil e George Burbank administram um rancho. Durante uma viagem para fora da cidade, George conhece Rose, uma mulher viúva e mãe do adolescente Peter. Os dois se apaixonam e se casam. Enquanto o garoto passa a viver em um colégio interno, Rose agora é a nova moradora do casarão dos Burbank. Mas, ao contrário da vida romântica que havia sonhado ao lado de George, ela passa a viver um verdadeiro tormento com seu cunhado, que sabe como torturá-la emocionalmente. Quando Peter sai de férias e fica hospedado na casa, as violências psicológicas praticadas por Phil se intensificam.

A tecnologia criou um abismo entre Katie e seu pai, Rick. Enquanto ela produz vídeos virais para o YouTube, o pai não tem ideia de como usar um smartphone. Além disso, as personalidades de ambos são bem diferentes. Katie planeja estudar cinema e seguir seus sonhos, já o pai pertence a uma geração que não sabe como expressar seus sentimentos. Para se aproximar da filha, Rick decide que toda a família irá levar Katie até a faculdade para uma última viagem juntos. No meio do caminho, um estranho evento apocalíptico fará com que robôs decidam dominar o mundo.

Ruby é a única integrante de sua família que consegue escutar e passou a maior parte de sua vida como intérprete deles. Quando ela termina o segundo grau, um de seus professores, o senhor V, a convence de usar seu talento como cantora para entrar em uma boa universidade. No entanto, isso traz complicações para a vida de Ruby, uma vez que ela planejou trabalhar com seu pai e irmão, Leo, em um barco de pesca e a família precisa dela para executar o ofício.

No Ritmo do Coração (2021), Sian Heder

Lucille Ball e Desi Arnaz se tornam o casal mais assistido dos Estados Unidos ao serem protagonistas da sitcom “I Love Lucy”. O filme segue a dupla durante uma semana particularmente tumultuada no set de filmagem do programa, revelando por meio de flashbacks como o relacionamento entre eles começou. Enquanto um colunista de fofocas tenta associar Lucille ao comunismo, no auge do macarthismo, rumores de que Desi está tendo um caso extraconjugal toma as capas de revistas. Diante da crise, o show deve continuar?

Entre as produções que disputam ao Oscar, estão “Apresentando os Ricardos”, de 2021, de Aaron Sorkin; “No Ritmo do Coração”, de 2021, de Sian Heder; e “Um Príncipe em Nova York 2”, de 2021, de Craig Brewer. Os títulos estão agrupados de acordo com a plataforma em que estão disponíveis e organizados em ordem alfabética.

Os streamings estão cada vez mais tomando conta do espaço que antes pertenciam apenas aos grandes e tradicionais estúdios de cinema. Neste ano, a Netflix teve 28 nomeações em categorias de suas 9 produções originais que estão na disputa. Já o Amazon Prime Video está representado em 8 indicações, com 3 filmes exclusivos.

