Acre registra maior redução no número de mortes violentas em todo o país, diz levantamento

O índice nacional de homicídios criado pelo g1, com base em dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal, divulgado nesta segunda-feira (21), mostra que o Acre foi a unidade que teve a maior queda no número de mortes violentas.

O levantamento faz parte do Monitor da Violência, uma parceria do g1 com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 2020 e 2021 são os anos levados em consideração na pesquisa.

No Acre, redução foi de -38%. A maior alta foi registrada no Amazonas, de 54%. Seis estados tiveram aumento de mortes violentas (Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Piauí e Paraíba) – sendo que 4 deles estão na região Norte.

As autoridades acreanas atribuem a melhora dos índices de violência aos seguintes fatores: integração das forças de segurança do estado (criação da força-tarefa); intensificação de operações; retomada dos presídios; descapitalização dos grupos criminosos; estabilização de territórios das facções criminosas.

Os números passaram de 292 em 2020 para 181 em 2021.

“Além das razões citadas acima, outras medidas foram tomadas no estado para controlar a violência desde 2015, ano em que o poder público assumiu de forma oficial que o estado estava lidando com a presença de organizações criminosas”, diz um trecho da reportagem.

O número de assassinatos no Brasil caiu 7% em 2021 na comparação com o ano anterior. Em todo o ano passado, foram registradas 41,1 mil mortes violentas intencionais no país – 3 mil a menos que em 2020. Trata-se do menor número de toda a série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que coleta os dados desde 2007.

O monitor leva em consideração os crimes de homicídios dolosos (incluindo os feminicídios), latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de morte.