Após 12 pênaltis para cada lado, Galo vence o Fla e conquista a Supercopa

Emoção não faltou neste domingo (20), na decisão da Supercopa do Brasil de 2022. Na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso, Atlético-MG e Flamengo fizeram um jogaço de bola, que só foi definido nos pênaltis. Após empate em 2 a 2 no tempo normal, com direito a virada rubro-negra após o Galo abrir o placar, quem levou a melhor da marca da cal foram os mineiros, que venceram com o goleiro Éverson brilhando.

Nas escalações, o técnico Antonio Mohamed escalou o Atlético com força máxima, à exceção do atacante Matías Zaracho, que por conta de um problema na coxa pintou no banco de reservas, dando vaga a Savarino no time titular.

O Flamengo também teve os seus principais jogadores à disposição. No ataque, pela primeira vez na temporada, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta começaram no time titular, que teve algumas mudanças. Por decisão do técnico Paulo Sousa, Hugo Moura começou no gol na vaga de Diego Alves, enquanto João Gomes ganhou o lugar de Andreas Pereira.

O primeiro tempo foi bastante movimentado e começou com domínio do Flamengo. Foram pelo menos duas boas oportunidades com Gabigol, que as desperdiçou. O Atlético chegou menos, porém, foi mais efetivo e por isso abriu o placar na Arena Pantanal.

Aos 42 minutos, Allan tabelou com Jair e tocou para Guilherme Arana, que arriscou chute de meia distância. O goleiro Hugo defendeu, mas vacilou e espalmou para frente, dando rebote para Nacho Fernández, que completou para o gol: 1 a 0 Atlético-MG.

Apesar do gol sofrido, o Flamengo voltou do intervalo com o mesmo gás do primeiro tempo e seguiu levando perigo à meta defendida por Éverson. E foi aí que veio o empate.

Aos 11 minutos do segundo tempo, Filipe Luís tocou pela esquerda para Arrascaeta, que foi até a linha de fundo e cruzou para o meio da área. Bruno Henrique cabeceou, Éverson defendeu, mas deu rebote, e aí entrou a estrela de Gabigol em finais.

Após desperdiçar boas chances na primeira etapa, o camisa 9 aproveitou o rebote e deixou tudo igual na Arena Pantanal.

Menos de 10 minutos depois, o Rubro-Negro chegou a uma incrível virada. E o lance do segundo gol contou com a estrela do jovem Lázaro, joia da base do clube carioca, que foi colocado em campo pelo técnico Paulo Sousa no lugar de Éverton Ribeiro no início do segundo tempo.

Arrascaeta iniciou a jogada e tocou para Lázaro, que deu enfiada de bola milimétrica para Bruno Henrique, que invadiu a área e tocou de cavadinha por cima de Éverson para fazer o 2 a 1.

E quem pensava que este seria o placar final da partida, se enganou. Aos 30 minutos de jogo, após avanço pela esquerda, Vargas tocou para Hulk dentro da área, e o artilheiro do Galo não desperdiçou, batendo forte para deixar tudo igual mais uma vez em Cuiabá. 2 a 2!

Até o fim do tempo regulamentar, Atlético e Flamengo seguiram tentando o gol da vitórias, mas não teve jeito e a decisão foi para os pênaltis.

Os batedores das duas equipes mostraram precisão da marca da cal e converteram as primeiras cinco cobranças.

As cobranças alternadas foram um “show” de pênaltis perdidos, incluindo erros dos goleiros Éverson e Hugo Souza, que desperdiçaram as duas cobranças, mas também fizeram defesas na série.

Todos os 11 jogadores de linha bateram, e a disputa de pênalti “começou de novo”. Hulk começou para o Atlético e converteu, mas Vitinho perdeu, com Éverson defendendo, e o Atlético foi campeão.

Decisão quente!

Se tratando de duas das camisas mais pesadas do futebol brasileiro, a decisão da Supercopa não fez restar dúvidas de que Atlético-MG e Flamengo seguirão brigando por tudo em 2022. Desde o primeiro tempo, o jogo foi bastante disputado e não parou até o apito final no tempo regulamentar, e também nos pênaltis.

Próximos jogos

O Rubro-Negro volta a campo na quarta-feira (23), às 20h, no Nilton Santos, para clássico contra o Botafogo, pelo Campeonato Carioca.

Já o Galo, agora só joga no sábado (26), às 16h30, fora de casa contra o Pouso Alegre, pelo Campeonato Mineiro.

Ficha técnica

GOLS: Atlético-MG: Nacho (42′ 1°T) e Hulk (30′ 2°T); Flamengo: Gabigol (11′ 2°T) e Bruno Henrique (19′ 2ºT)

ATLÉTICO-MG: Éverson; Mariano, Nathan Silva, Diego Godín e Guilherme Arana; Jair e Allan; Savarino, Keno e Nacho Fernández; Hulk. Técnico: Antonio ‘El Turco’ Mohamed.

FLAMENGO: Hugo Souza; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Willian Arão, João Gomes, Éverton Ribeiro (Lázaro) e Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique. Técnico: Paulo Sousa.