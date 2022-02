Após aparecer beijando mulher, Zilu expõe relação e mostra o que vem vivendo com parceira

Zilu Camargo, ex-esposa de Zezé di Camargo, usou as redes sociais na tarde desta terça-feira (1) para falar sobre diversos assuntos. A empresária abriu a caixinha de perguntas em seu Instagram para seus mais de dois milhões de seguidores.

Uma seguidora questionou Zilu sobre sua relação de amizade com Rose Mariam: “Como é a amizade com a Rose Mariam?”, quis saber a internauta. Bem direta, ela respondeu: “Maravilhosa! Um amiga-irmã que a vida me deu! Amooo!”, disse ela, com um emoji de coração.

Ainda respondendo aos fãs, Zilu expôs o motivo de não voltar ao Brasil: “Estou passando por um processo migratório e não posso sair dos EUA até que esse processo seja finalizado!”

“Infelizmente, com a pandemia, não há previsão [de voltar para o Brasil]! Inclusive, meus filhos estão renovando o visto americano e por essa razão (espera do visto), também ainda não conseguiram vir até aqui”, finalizou Zilu.

Ainda questionada pelos seguidores, uma fã perguntou: “Por que tatuou os seios?” Para responder, a famosa postou uma foto ousada e sem sutiã, na qual mostrava o desenho corporal. “Tatuei para camuflar uma cicatriz”, postou ela nos stories.

Recentemente, Zilu surgiu nas redes sociais em mais uma polêmica. Ao surgir aos beijos com uma mulher chamada Carmen Gusmão, ela foi alvo de muitos questionamentos. Mas a foto foi apenas para descontrair, já que elas são grandes amigas.

“Como fazia nossa saudosa Hebe Camargo! Quando somos amigas irmãs como presente de Deus! Esse é nosso jeito de comprimento. Amigas para sempre”, escreveu Zilu em seu post no Instagram.