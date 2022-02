Após declarações de influenciadores, MPAC faz campanha alertando que nazismo é crime

Diante do aumento de registro de pessoas, principalmente em tempos de redes sociais fazendo apologia à doutrina autoritária e de supremacia branca levada a cabo na Alemanha por Adolfo Hitler, o Ministério Público do Estado do Acre ( MPAC), posicionou-se contra o nazifacismo. Campanha contra o nazismo está sendo divulgada pelo MPAC, nesta terça-feira (8).

“Quem faz apologia ao nazismo comete crime”, dia campanha da instituição. “A veiculação de símbolos, ornamentos, emblemas, distintivos ou propaganda relacionados ao nazismo é crime previsto em lei federal e descrito na Constituição como inafiançável e imprescritível”, alerta a campanha.

