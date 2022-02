Flow Podcast desliga Monark após fala sobre nazismo e apaga vídeo do canal

'Nazista tinha que ter o partido nazista, reconhecido pela lei', afirmou podcaster na segunda (7). No comunicado não fica claro como será o desligamento de Monark, já que ele também é sócio ou administrador de diversas empresas do Flow

Os convidados pedem que os vídeos que participam sejam excluídos do canal no YouTube.

Lucas Silveira, da banda Fresno, Tico Santta Cruz, do Detonautas, Sidoka , Iberê Thenório, do Manual do Mundo, estão entre os entrevistados do Flow Podcast que se manifestaram após a polêmica.

O podcaster argumentou no vídeo que defende a liberdade de expressão para “saber quem é idiota para que a gente possa ou educar essa pessoa, se for possível afastar essa pessoa e, se ela estiver cometendo um crime, punir essa pessoa”. “É muito mais fácil descobrir quem ela é se a gente deixa ela falar”, ele argumentou. Ele também se disse vítima da “cultura do cancelamento”. Veja o vídeo acima .

Criado por Monark e por Igor Coelho (Igor 3K), o Flow é um dos podcasts com maior audiência do Brasil e tem 3,6 milhões de inscritos só no YouTube. O podcast já perdeu patrocinadores, e em 2021 Monark foi muito criticado depois de ter questionado no Twitter se “ter opinião racista é crime”.

“A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço. Eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista, reconhecido pela lei“.

Bruno Aiub, influenciador conhecido como Monark , é um dos fundadores e sócio ou administrador de diversas empresas constituídas em nome do Flow, entre as quais a Flow Produção de Conteúdo Audiovisual e a IB Holding de Participações, segundo a Junta Comercial de São Paulo (Jucesp).

“Reforçamos o nosso comprometimento com a Democracia e Direitos Humanos, portanto, o episódio 545 foi tirado do ar . Comunicamos também a decisão que, a partir deste momento, o youtuber Bruno Aiub @ Monark está desligado dos Estúdios Flow“, diz a nota.

“O Flow Podcast surgiu de um sentimento de liberdade, pluralidade e transparência. Com isso, carregamos a responsabilidade de nos conectar com milhões de pessoas e é inevitável que grandes decisões exijam grandes responsabilidades”.

Após defender a existência de um partido nazista , Monark foi desligado do Flow Podcast. O anúncio foi feito nesta terça (8) pelas redes do programa.

