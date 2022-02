Atlético Acreano e Imperador Galvez ficam no empate em jogo-treino: veja placar e próximos jogos

O Atlético Acreano e Galvez empataram por 1 a 1, em jogo-treino ocorrido na tarde dessa sexta-feira (11), no campo B da Federação de Futebol do Acre.

O duelo foi o primeiro teste do Atlético Acreana na temporada 2022. O técnico celeste Adriano Louzada para o jogo-treino já pôde contar com reforços recém-chegado ao clube. Por outro lado, o Imperador Galvez fez o sétimo jogo-treino, colecionando, quatro vitórias, um empate e duas derrotas.

O técnico imperialista Kinho Brito analisou que sua equipe no jogo-treino diante do Galo Carijó foi abaixo do esperado. “Vínhamos de uma evolução, mas hoje, fomos abaixo. No entanto, tenho muita confiança no grupo de jogadores e iremos trabalhar durante a próxima semana para ajustar o time visando o jogo de estreia do estadual”, pontuou o treinador.

Grupos

O Galo Carijó está inserido no grupo A, juntamente com Adesg, Náuas, Plácido de Castro, Rio Branco-AC e Vasco-AC. Por outro lado, o Imperador Galvez ocupa o grupo B ao lado de Andirá, Humaitá, Independência e São Francisco.

Estreias

O Imperador estreia no Campeonato Acreano contra o Andirá. No mesmo dia, o Galo Carijó vai medir forças contra o Plácido de Castro. Os dois jogos estão agendados para o estádio Arena da Floresta, mas a reabertura do estádio estatal pode ficar somente para o dia 7 de março, assim com os dois duelos indo para o estádio Florestão.