BBB22: Irmão de Rodrigo revela infância difícil e afirma que brother foi abusado sexualmente

O irmão do participante do BBB22, Rodrigo, Diogo Mussi, relembrou uma infância extremamente difícil para eles. Em suma, o desabafo vem após Arthur Aguiar detonar com o brother durante o Jogo da Discórdia. Desse modo, de acordo com Diogo, além de uma relação bem complicada com o pai, o paulista teria sido abusado sexualmente.

“A empregada tirava a roupa e desfilava pela casa, pedia pra gente ficar olhando. A gente tinha quatro, cinco anos de idade.” Disse o irmão do brother do BBB22, em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles. Sendo assim, Diogo afirma que toda sua infância sofrida, fez com que ele desconfiasse de tudo e todos, principalmente no BBB22. “Ele tem medo de rejeição. Não estou justificando, só estou explicando o contexto, tem que ter acolhimento antes de haver punição. Ele não é uma pessoa ruim”, afirmou. No entanto, até o momento Rodrigo não falou sobre o assunto dentro do reality. Além disso, na noite desta segunda-feira (31), Arthur Aguiar detonou o brother ao chamá-lo de ‘não confiável. “[…] Tentei conversar com você algumas vezes. Não tem problema você jogar, o problema é você querer impor”. BBB22: Arthur Aguiar detona Rodrigo “É uma pena que só posso colocá-lo em uma coisa. Quando cheguei, você tava com a cara de enterro achando que ia para o Paredão e fui para você falando que meu voto você não ia ter. Em relação ao que você falou, de não ter ido conversar com você, tentei ir algumas vezes. Não tem problema você jogar, o que não pode é impor”, diz Arthur em seu discurdo para o colega de BBB22. “Se você perguntar para eles, eles não falaram que eu quis impor”, se defende Rodrigo. Sendo assim, o marido de Maíra Cardi seguiu seu raciocínio. “É minha vez de falar ou você vai falar? Quando alguém fala algo que você não concorda, vira seu inimigo.”