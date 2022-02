Bolsonaro diz ao Congresso que respeita harmonia entre Poderes

A solenidade, que foi realizada em formato semipresencial em razão da pandemia de coronavírus, ainda contou com a participação dos presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux.

A relação entre o Supremo e o Planalto vive dias de tensão. Isso porque na última semana o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que o presidente da República comparecesse à PF para prestar depoimento no inquérito que apura suposto vazamento de dados sigilosos do Tribunal Superior Eleitoral durante live feita por Bolsonaro. O chefe do Executivo federal, no entanto, faltou à oitiva. Dias depois, o presidente declarou que foi orientado pela Advocacia-Geral da União a não comparecer ao depoimento.

“Segui as orientações do advogado-geral da União, Bruno Bianco. Tudo que foi tratado por esse advogado, que nos defende, eu cumpri à risca. E com toda certeza o plenário do Supremo Tribunal Federal vai decidir essa questão […] A decisão [de não comparecer] foi do advogado”, afirmou Bolsonaro na ocasião.

Em seu discurso no Congresso Nacional, Bolsonaro disse que o governo federal não se afastou de duas premissas básicas durante a pandemia: salvar vidas e proteger empregos. Ele ainda exaltou ações do governo durante a crise sanitária, como a criação do auxílio emergencial e o Auxílio Brasil, por exemplo.

Em determinado momento, o presidente improvisou o discurso e disse que jamais iria ao Parlamento para pedir a regulação da mídia e da internet nem a anulação da reforma trabalhista aprovada pelos parlamentares.

“Os senhores nunca me verão vir aqui neste Parlamento pedir para regulação da mídia e da internet. Eu espero que isso não seja regulamentado por qualquer outro Poder. A nossa liberdade acima de tudo. Também nunca virei aqui para anular a reforma trabalhista aprovada por este Congresso. Afinal, os direitos trabalhistas continuam intactos no artigo 7º da Constituição. Sempre respeitaremos a harmonia e a independência dos Poderes. Contamos uma vez mais com as senhoras e os senhores parlamentares para aprovação e a implementação dos projetos de que o Brasil precisa”, falou Bolsonaro.