Carnaval é feriado, ponto facultativo ou dia útil? Veja a situação nas capitais

Contudo, com o avanço da variante ômicron, muitas cidades e estados suspenderam o dia de folga junto com as festas. Sendo assim, nessas cidades, as empresas devem manter os dias de trabalho normais.

Ainda não será desta vez que a folia será aproveitada no formato tradicional. Desde que a OMS declarou a pandemia da Covid-19, em 11 de março de 2020, esse é o segundo ano consecutivo em que o carnaval é afetado pela doença. Veja abaixo como ficarão os dias de carnaval nas capitais brasileiras:

Região Norte

Região Nordeste

Região Centro-Oeste

Brasília (DF): ponto facultativo de segunda (28) até 14h de quarta (2)

ponto facultativo de segunda (28) até 14h de quarta (2) Campo Grande (MS): prefeitura descartou feriado e ponto facultativo

prefeitura descartou feriado e ponto facultativo Cuiabá (MT): ponto facultativo de segunda (28) a terça (1º)

ponto facultativo de segunda (28) a terça (1º) Goiânia (GO): prefeitura ainda não definiu se terá feriado ou ponto facultativo

Região Sudeste