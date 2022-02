Chá-verde para emagrecer? Descubra se é seguro para você

Conhecido e consumido no mundo inteiro, o chá-verde ganhou fama pelos seus efeitos serem associados ao emagrecimento. Derivada da planta Camellia Sinensis, é possível encontrar essa bebida, inclusive, em fórmulas e compostos que visam o emagrecimento. Além de ser atrelada à perda de peso, ela contém inúmeros benefícios relevantes à saúde.

O chá-verde é utilizado há séculos, principalmente na cultura oriental. Os efeitos antioxidantes chamam atenção, e em sua composição constam L-teanina (aminoácido com efeito relaxante natural), cafeína, vitamina C, quercetina, potássio, catequinas e diversos nutrientes interessantes com efeitos anti-inflamatórios, que auxiliam a manter a qualidade de vida.

Embora ele apresente todos esses benefícios, não é indicado para todos e, mais que isso, deve ter algum tipo de orientação antes de ser ingerido, seja em cápsulas, seja a versão líquida.

Mesmo que uma substância natural se mostre interessante para uns, isso não a torna universal, ou seja, recomendada sem restrições para a maioria dos indivíduos.

Alguns casos em que seu consumo é contraindicado são para cardiopatas, já que ele pode alterar o ritmo cardíaco; pacientes renais, uma vez que tem efeito diurético; pessoas com ansiedade, pela presença de cafeína; pessoas com gastrite ou úlceras gástricas, podendo causar lesão à mucosa gástrica sensível; e também para gestantes/lactantes ou pacientes com problema hepáticos.

O chá-verde, em excesso, pode causar hepatotoxidade e, em casos extremos, levar à necessidade de transplante de fígado, sendo possível encontrar casos como esse devido ao uso ou dose inadequados.

Certifique-se, sempre, de estar bem orientado antes de fazer o consumo, se atentando, inclusive, à procedência do produto. Lembrando que a European Food Safety Authority (EFSA) recomenda ingestão de até 800 mg de chá-verde por dia, para uso seguro.