Cissa Guimarães se emociona ao relembrar morte do filho: “Impunidade”

Durante participação no “Faustão na Band”, Cissa Guimarães relembrou a morte de Rafael Mascarenhas, seu filho caçula que foi vítima de um atropelamento aos 18 anos, em 2010. A atriz se emocionou ao comentar sobre o assunto e ainda corrigiu o apresentador, que havia utilizado a expressão “perda do filho”.

“Fausto, você sabe, com todo meu coração aqui. Eu não questiono, eu exerço muito a gratidão. Me desculpa eu humildemente te corrigir. Eu não perdi nada, só ganhei no tempo que me foi dado”, afirmou. Ela continuou apontando para uma imagem do filho com uma guitarra, que foi exibida no telão.

“Deus me deu 18 anos do maior amor do mundo. Eu não perdi. Perdi o contato físico: ele podia estar aqui hoje, tocando a guitarra dele. Mas ele está. Ele está aqui”, completou. Ainda no programa, Cissa mencionou a “impunidade absurda” envolvendo os responsáveis pelo atropelamento.

“Eles ficaram presos por dois dias e saíram. Eu espero que ele tenha aprendido alguma coisa porque meu filho está aí pra ensinar. Eu batalhei tanto, mas é uma impunidade absurda. Eu não vou dizer que tenho pena, mas meu filho está na luz. Vocês estão nas trevas, nessa dimensão, não tem mais vida”, relatou.

“O que é mais louco é que essa família, essa mãe desse rapaz que atropelou meu filho, nunca sequer me procurou. Como mãe. Eu encontrei com eles no julgamento, cabeça baixa. Eles saíram do Rio de Janeiro, se esconderam”, concluiu.

“Deus me deu 18 anos do maior amor do mundo. Eu não perdi. Perdi o contato físico: ele podia estar aqui hoje, tocando a guitarra dele. Mas ele está. Ele está aqui”, completou. Ainda no programa, Cissa mencionou a “impunidade absurda” envolvendo os responsáveis pelo atropelamento.

“Eles ficaram presos por dois dias e saíram. Eu espero que ele tenha aprendido alguma coisa porque meu filho está aí pra ensinar. Eu batalhei tanto, mas é uma impunidade absurda. Eu não vou dizer que tenho pena, mas meu filho está na luz. Vocês estão nas trevas, nessa dimensão, não tem mais vida”, relatou.

“O que é mais louco é que essa família, essa mãe desse rapaz que atropelou meu filho, nunca sequer me procurou. Como mãe. Eu encontrei com eles no julgamento, cabeça baixa. Eles saíram do Rio de Janeiro, se esconderam”, concluiu.