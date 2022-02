Claudia Raia dá detalhes sobre fim do namoro com Jô Soares: “Fiquei bem mal”

Nesta quarta-feira (16), a atriz Claudia Raia falou sobre o relacionamento que teve com o apresentador Jô Soares nos anos 80. Desse modo, durante a conversa com Theodoro Cochrane no programa ‘Téte a Theo’, a artista afirmou que ficou devastada no fim do namoro.

A famosa contou que quando namoro acabou ela ainda gostando muito de Jô. Os dois se aproximaram enquanto gravavam o programa ‘Viva o Gordo’. Na época, a atriz tinha apenas 17 anos.

Assim, recordou ela: “Eu já estava no programa dele há uns quatro, cinco meses, e ele sempre muito gentil comigo e tudo. […] Eu não vislumbrava me apaixonar por ele, até porque eu era namorada de Raul Gazolla… e de repente eu me apaixonei pelo Jô, que era um homem espetacular. Nem eu dava conta daquilo, eu era muito jovem. Apaixonada por um homem esteticamente fora dos padrões que eu estava acostumada. Tipo 30 anos mais velho do que eu. Eu era mais nova que o filho dele. Então, era bizarro”.

E ao falar sobre o fim do relacionamento, Claudia Raia se emocionou e afirmou que “não queria nada dele”. Falou também que na época, ela nem entendia porque estava ali, pois ela já estava “era apaixonada por ele”.

“E eu me ferrei um pouco. Me ferrei não, porque foi incrível. Mas ele que terminou comigo a relação. Eu fiquei bem mal”, revelou ela.

ESPOSA DE EDSON CELULARI FALA SOBRE A RELAÇÃO QUE TEM COM CLAUDIA RAIA

Há alguns dias a atriz Karin Roepke, atual esposa de Edson Celulari, usou as redes sociais para contar a verdadeira relação que tem com a ex-mulher do ator, Claudia Raia. Dessa forma, ela riu da pergunta de uma internauta e respondeu muito sincera e realista.

Além disso, vale destacar que Claudia Raia é casada com Jarbas Homem de Mello. E surpreendeu os seus seguidores ao publicar uma foto mostrando a boa forma, ao lado do maridão, a atriz estava de maiô.