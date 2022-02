Comissões da OAB/AC reúnem com Apartac para estreitar parceria em defesa dos pacientes renais crônicos

Como forma de cumprir o papel social e ajudar na conquista de avanços na área da saúde, representantes das comissões de Direitos Humanos (CDH) e de Direito Médico e Defesa da Saúde (CDMDS) da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) reuniram-se com membros da Associação dos Pacientes Renais e Transplantados do Acre (Apartac). O objetivo foi estreitar os laços entre as entidades em defesa dos pacientes renais crônicos.

Realizada de maneira virtual, o encontro teve a presença dos advogados Gabriel Gelpke, presidente da CDH, Aline Cordeiro, presidente da CDMDS, Marcelo Neri, secretário da comissão, e Vanderli Ferreira, presidente da Apartac. Os presentes abordaram as dificuldades enfrentadas por quem realiza tratamento no estado, o tratamento fora de domicílio (TFD) e o fluxo de atendimentos nas unidades de saúde. A ideia é tomar medidas para que haja a correta assistência a eles.

“Os pacientes renais crônicos vêm passando pela inadequação do serviço de saúde oferecido a eles. Atualmente, não existe um fluxo de atendimento adequado para esses pacientes, pois caso haja uma emergência eles dão entrada pelo Pronto Socorro e estão sujeitos ao atendimento de médicos que não têm o treinamento necessário para atender transplantados. Eles são pacientes que demandam um atendimento com protocolos próprios e não podem passar por essa precariedade”, disse Aline Cordeiro.

A presidente da Comissão de Direito Médico e Defesa da Saúde pontuou que há apenas um médico na rede pública de saúde para atender a alta demanda de pacientes renais crônicos. Além disso, neste período o profissional está de férias. “Outra questão é a ajuda de custo do TFD. Eles têm dificuldade em receber para conseguir se manter fora, o que faz com que muitos passem sérias necessidades fora do domicílio. A Apartac formalizará à OAB/AC essas pautas para ter apoio da instituição”, finalizou.