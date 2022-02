Concursos abertos têm mais de 25 mil vagas nesta segunda quinzena

O segundo mês do ano já está na metade e, nessa segunda quinzena, oportunidades em concursos abertos do país não faltam. Segundo levantamento feito por Folha Dirigida, pelo menos 25.186 vagas estão abertas.

Desse total, 63% das vagas são destinadas a profissionais com nível superior, ou seja, apxoximadamente 15 mil oportunidades. O nível médio aparece em segundo lugar, com 7 mil postos, ou, 28% do quantitativo disponível.

Entre as regiões do país, Sudeste e Norte concentram boa parte das vagas, com 12.372 e 10.731 postos, respectivamente. Norte, Sul e Centro-Oeste contam com pouco mais de 450 vagas, cada.

Entre os destaques, os concursos de órgãos nacionais chamam a atenção. Abaixo, no entanto, Folha Dirigida traz as principais seleções, que estão com inscrições abertas. Confira!

Saúde e Aeronáutica são os destaques

Ministério da Saúde

Sem realizar concurso, o Ministério da Saúde publicou na última semana o seu edital com 4 mil vagas para atuação nos hospitais federais do Rio de Janeiro.

Do total de oportunidades, 2.491 são destinadas a profissionais de nível superior. A distribuição ocorre da seguinte forma entre as áreas:

Medicina : 1.051 vagas, com destaque para os cargos de anestesiologista (126 postos) e Clínica Médica (180);

: 1.051 vagas, com destaque para os cargos de anestesiologista (126 postos) e Clínica Médica (180); Enfermagem : 945 vagas, com destaque para o enfermeiro geral (520) e o de Terapia Intensiva (196);

: 945 vagas, com destaque para o enfermeiro geral (520) e o de Terapia Intensiva (196); Atividades de Gestão e Manutenção Hospitalar, Apoio Técnico e Diagnóstico: 495 vagas, com destaque para os cargos de fisioterapeuta intensivista (150) e nutricionista clínico (90).

Já no nível médio e médio técnico, são reservadas 1.281 vagas, sendo 821 apenas para técnicos de enfermagem.

As demais oportunidades estão distribuídas por cargos da área de Atividades de Suporte em Gestão e Manutenção Hospitalar, Apoio Técnico e Diagnóstico (460).

Neste último caso, destacam-se os cargos de assistente administrativo, de nível médio, e com 240 vagas, e os técnicos em laboratório e radiologia, com 70 e 80 postos, respectivamente.

As inscrições para o concurso Ministério da Saúde devem ser feitas por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , organizadora, até as 23h59 do dia 20 de fevereiro.

Aeronáutica

A Força Aérea Brasileira também publicou edital do seu concurso para admissão ao Curso de Formação de Sargentos, que é ministrado pela Escola de Especialistas (EEAR).

Ao todo, estão disponíveis 243 vagas com ingresso no primeiro semestre de 2023. Para se candidatar é preciso ter o nível médio completo e idade entre 17 e 25 anos (até dezembro de 2023).

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 14 de março, pelo site da EEAR .

Confira outros concursos abertos no país

Guarda de São Gonçalo

As inscrições para o concurso Guarda de São Gonçalo RJ seguem abertas até o próximo dia 20, por meio do site do Instituto Selecon .

Ao todo, o concurso Guarda de São Gonçalo RJ oferece 160 vagas, sendo 40 imediatas e 120 para a formação de um cadastro de reserva, no cargo de guarda municipal.

Para concorrer, é preciso ter o nível médio completo. Segundo a prefeitura, os aprovados terão um salário base de R$974 mais gratificações, podendo chegar assim a R$3.506,47.

Queimados RJ

A Prefeitura de Queimados realiza concurso com 13 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade.

As oportunidades são para atuação na Secretaria de Assistência Social, com salários de até R$5 mil.

É possível se inscrever no concurso até 21 de fevereiro, pelo site do Instituto AOCP , organizador.

TCE RJ

Ainda na região Sudeste, o edital do concurso TCE RJ é o grande destaque para quem deseja uma oportunidade nos concursos abertos de fevereiro.

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro recebe inscrições para técnicos e analistas até o dia 25 de fevereiro, por meio do site do Cebraspe .

TJDFT

No Centro-Oeste, o concurso TJDFT é o destaque. A seleção oferece 112 vagas, em cargos de técnico e analista.

São várias as especialidades que podem ser escolhidas pelos candidatos, com ganhos de R$8.501,44, para os cargos de níveis médio e médio/técnico, e de R$13.365,38, para os graduados.

As inscrições estão abertas e devem ser realizadas, até o dia 14 de março, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) .

Sefaz AM

No Norte do país, a Secretaria de Fazenda do Amazonas realiza o seu concurso Sefaz AM. Ao todo, são oferecidas 210 vagas, sendo 50 para cargos de nível médio e 160 para os de nível superior. Confira a distribuição:

Nível médio

assistente administrativo da fazenda estadual (50 vagas).

Nível superior

auditor fiscal de tributos estaduais (60);

analista do tesouro estadual (25);

analista de tecnologia da informação da fazenda estadual (15);

técnico de arrecadação de tributos estaduais (25); e

técnico da fazenda estadual (35).

Os aprovados no cargo de nível médio terão ganhos iniciais de R$5.000,69. Já os habilitados nos postos de nível superior poderão receber entre R$12.258,71 e R$23.548,96, a depender da carreira escolhida.

As inscrições são aceitas por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV) . Os interessados devem se inscrever até as 16h do dia 14 de março.