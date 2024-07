Luciana Gimenez e filho homenageiam Mick Jagger com fotos em família

A apresentadora Luciana Gimenez, 54, utilizou as redes sociais para parabenizar o cantor Mick Jagger, que completa 81 anos nesta sexta-feira (26). Lucas Jagger, filho do casal, também compartilhou uma foto do vocalista do The Rolling Stones.

“Feliz aniversário, papai! É o seu dia hoje! Você é incrivelmente inteligente, doce, bom pai e um grande amigo! E um ótimo dançarino (Moves like Jagger). Nós amamos você”, escreveu a brasileira em sua legenda, fazendo referência à canção do Maroon 5, que enaltece os passos de dança do cantor. Além de um vídeo curto ao lado do britânico, Luciana compartilhou fotos dos dois ao lado de Lucas. O jovem de 25 anos, por sua vez, postou uma foto de Jagger em Paris. Juntos, eles acompanham a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. “Aniversário do papai na chuva”, mencionou em seu post. Na quinta-feira (25), o artista se encontrou com parte da delegação de atletas do Reino Unido em Paris, na França. Após publicar os registros do momento nas redes sociais, internautas brasileiros relembraram a fama de “pé frio” do astro do rock. “Zicou os caras”, escreveu um perfil. “Já sabe…”, ironizou outro. “Perderam”. “Os caras não sabem que ele é o maior pé frio do planeta?”, questionou mais um brasileiro. Nos registros, Mick Jagger aparece conversando com os atletas: “Maravilhoso encontrar e apoiar o time do Reino Unido”. Já nesta sexta (26), o vocalista voltou às redes sociais, mas desta vez, para agradecer pelas felicitações de aniversário. “Muito obrigado por todos os seus votos e mensagens de aniversário!”, escreveu. View this post on Instagram A post shared by Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)