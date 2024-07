Convenção de Marcus e Marfisa reuniu pelo menos 10 mil pessoas, diz organização; FOTOS

A convenção que oficializou a candidatura de Marcus Alexandre e Marfisa Galvão na disputa pela Prefeitura de Rio Branco reuniu mais de 10 mil pessoas no Ginásio do Sesc, de acordo com a comissão organizadora do evento.

A estimativa foi repassada à reportagem do ContilNet pela tenente-coronel Marcilene Alexandrina.

“Pelos cálculos, temos entre 9 e 10 mil pessoas aqui”, explicou a tenente-coronel.

A convenção de Marcus e Marfisa reuniu pré-candidatos à Câmara Municipal e lideranças de 11 partidos que compõem a chapa (Agir, PRD, PSOL, PT, PCdoB, PSD, PSB, PV, MDB, REDE e Republicanos).

