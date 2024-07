Após racha, Jessica chama Bittar de amigo e diz que senador ‘seguiu o caminho que lhe faz sentido’

Após o racha entre o MDB e o PL em Cruzeiro do Sul, mais especificamente entre a pré-candidata à Prefeitura Jessica Sales e o senador Marcio Bittar, a filha de Vagner Sales comentou a situação que agitou o Juruá, em entrevista ao ContilNet, durante convenção que oficializa a candidatura de Marcus Alexandre, nesta sexta-feira (26).

“Bittar é meu amigo e entendo que ele seguiu o caminho que achou melhor, da forma que faz mais sentido pra ele. É uma pena que não esteja com a gente, mas isso acontece na política. Eu sigo o respeitando e admirando seu trabalho, assim como sigo lutando para que minha Cruzeiro do Sul continue crescendo e avançando”, afirmou.

LEIA: Disputando prefeitura no Juruá, Jessica Sales participa da convenção de Marcus: ‘Rio Branco precisa dele’

“O fato é: depois da vitória, quando chegarmos à Prefeitura, quero ele junto comigo, me ajudando com emendas e sendo o senador que sempre foi”, finalizou.

O racha entre os partidos e os dois políticos ocorreu depois que Jessica escolheu João Tota (PSD), indicado de Petecão, ao cargo de vice na sua chapa, e não optou pelo médico Rondney Brito, ligado a Bittar.

VEJA TAMBÉM: Urgente: Márcio Bittar anuncia rompimento com Jessica e fecha apoio a Zequinha

Com o ultimato de Jessica e do MDB, Marcio e o PL decidiram apoiar o atual prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, que disputa a reeleição.