Condenada por mandar cortar pênis do ex, médica é investigada por agredir e torturar marido em Tremembé, SP

A Polícia Civil abriu investigação após receber uma denúncia de que um homem vinha sendo vítima de agressão. Nas redes sociais, a médica Myriam Priscila de Rezende Castro compartilhava uma rotina de humilhações e agressões ao homem, que geralmente parecia estar sob efeito de remédios.

Nesta quarta-feira (2), a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão no imóvel, que fica no bairro Flor do Vale. No local, o homem foi encontrado ferido, assim como as duas crianças, filhas da médica. A polícia não detalhou os ferimentos nelas. A médica não estava no imóvel.

Na casa, os policiais encontraram marcas de sangue no chão, que a vítima, que é estudante de veterinária, disse ser dele, de agressão sofrida no dia anterior.