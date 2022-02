Confira o calendário de feriados de 2022 e quantos serão prolongados

Com a chegada de um novo ano, muitos brasileiros já começam a se programar para viagens, lazer e datas de descanso. Em 2022, teremos nove feriados nacionais, além das datas comemorativas estaduais e municipais. No entanto, para a tristeza de muitos, este ano só terá um único feriado prolongado: Paixão de Cristo, que será no dia 15 de abril, uma sexta-feira.

Outras duas datas comemorativas caem em domingos: o Dia Mundial do Trabalho e o Natal. Já a quarta-feira de cinzas (2 de março), Independência do Brasil (7 de setembro) e Finados (2 de novembro) cairão em quartas-feiras, impossibilitando até mesmo uma emenda com outro dia útil da semana.

No final de dezembro, o Ministério da Economia divulgou ainda outros cinco feriados que serão pontos facultativos.

Veja a lista completa dos feriados de 2022: