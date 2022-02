Corpo de Bombeiros capacita efetivo do CIOPAER

Nesta terça-feira (22) o Cabo Palú, do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) realizou treinamento de atendimento pré-hospitalar com os operadores aerotáticos do Centro Integrado de Operações Aéreas.

A instrução faz parte do programa de treinamento periódico do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER) e visa assegurar a proficiência dos nossos aviadores para a execução das mais diversas missões que são atribuídas à unidade.

O treinamento abordou procedimentos para atendimentos de ocorrências graves, acebolo de fraturas, hemorragias e traumatismo craniano, bem como noções de APH em situações de conflito armado.