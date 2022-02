Corpo de Bombeiros encontra corpo de homem que se afogou em Tarauacá, no Seringal Paraíso

No último final de semana, bombeiros militares do 7° batalhão de Tarauacá atuaram em ocorrência de afogamento. Um senhor de idade acabou se afogando no Rio Muru, na região do Seringal Paraíso.

Os militares foram acionados e se deslocaram no dia 11, chegando ao anoitecer e não sendo possível mergulhar. No dia seguinte, extraíram informações dos moradores e familiares e começaram as buscas no local indicado. Foram realizados diversos mergulhos, mas não obtiveram êxito.

Durante o dia 13, realizaram buscas superficiais, pois, já se passavam de 48 horas. O corpo foi encontrado boiando cerca de 150 metros do local onde as buscas haviam iniciado.

A identidade do homem não foi divulgada.