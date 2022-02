Correinha reúne com nacional do PSDB, Bittar e chancela apoio à pré-candidatura de Márcia ao Senado

O presidente do PSDB/AC, Manoel Pedro (Correinha), reuniu-se, na quarta-feira, 09, em Brasília, com o presidente nacional do partido, Bruno Araújo, o tucano Sergio Silva e o senador acreano Márcio Bittar.

A Executiva Nacional reforçou seu compromisso com a reeleição do governador Gladson Cameli ao palácio Rio Branco, e chancelou o apoio da sigla à candidatura de Márcia Bittar ao senado federal, nas eleições de 2022.

O apoio à candidatura de Márcia vem acompanhado da perspectiva do PSDB indicar, ainda, o primeiro suplente na chapa, o que virá a ser definido posteriormente.

Correinha analisou como positivo o encontro na capital federal. “O compromisso do PSDB com a candidatura do governador Gladson Cameli sempre foi um caminho inegociável, e o nosso apoio à professora Marcia Bittar também se consolida oficialmente a partir dessa reunião. É nítido que estamos fortalecidos para disputarmos as eleições deste ano, com muita coragem e convicção de que apresentaremos um bom projeto para o Acre”, finalizou.