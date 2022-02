Eduardo Costa sofre derrota na Justiça e tenta se livrar de processo por estelionato

Eduardo Costa está tentando a todo custo se livrar da denúncia e arquivar o processo. De acordo com o Balanço Geral, o cantor sertanejo recorreu pela segunda vez e tentou trancar a ação judicial, mas acabou perdendo o direito na Justiça.

Na sua defesa apresentada, o namorado de Mariana Polastreli alega que o casal sabia que a casa que deu como parte do pagamento estava com problemas por ter sido construída em área ilegal, mas o contrato de compra e venda não consta essa informação e o advogado dos idosos que negociaram a mansão com o sertanejo nega que eles sabiam.

Agora a investigação continua e não há previsão para conclusão do processo judicial. Caso perca, Eduardo Costa pode amargar um prejuízo milionário e mais uma vez manchar seu nome com polêmicas.

Saiba todos os detalhes sobre as acusações de estelionato logo abaixo.

Entenda a polêmica da venda da mansão

Eduardo Costa foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por estelionato, no dia 29 de novembro de 2021, na 11ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte. A denúncia se deve à venda de uma mansão milionária em Capitólio, no sul de MG, avaliada em R$ 7 milhões. Na ocasião, o cantor trocou a mansão em outra ainda maior em Belo Horizonte, na Região da Pampulha, que custava cerca de R$ 9 milhões. A mansão do cantor chama atenção pelas fotos exuberantes e luxos excessivos.

A troca das mansões foi feita entre Eduardo Costa e um casal, mas quando os compradores tentaram registrar o imóvel do sertanejo, que tem cerca de 4 mil metros quadrados, descobriram que a mansão estava sendo alvo de uma investigação da Justiça de Minas Gerais por estar construída em uma área de preservação ambiental. O Ministério Público Federal (MPF) já havia pedido demolição parcial do terreno antes da venda, o que não aconteceu.