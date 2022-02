Em Acrelândia, Polícia Militar apreende arma de fogo durante Operação Hórus

Durante cumprimento da Operação Hórus, do Programa Vigia, uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), da Polícia Militar do Acre (PMAC), apreendeu no município de Acrelândia uma arma de fogo tipo “espingarda”, com munições. A Operação foi realizada no início da noite deste sábado, 19, e tinha como principal foco interceptar veículos roubados que seriam levados para a Bolívia.

Com informações de que durante a sexta-feira, 18, vários veículos haviam sido roubados no município de Extrema (RO), a guarnição montou um ponto de bloqueio na estrada 475, rota comumente utilizada para entrada no país vizinho. Durante as abordagens, a equipe percebeu um veículo que trafegava em direção a Acrelândia e que reduziu bruscamente a velocidade, entrando em uma rua antes do ponto de bloqueio, fato que chamou a atenção dos policiais.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma espingarda com munições dentro do carro, além de “cartuchos” escondidos nas meias do condutor. O homem recebeu voz de prisão, e foi conduzido à delegacia, junto ao material apreendido, para os procedimentos pertinentes ao caso.