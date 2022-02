Em Cruzeiro do Sul, mais de 1,200 famílias estão com o benefício Auxílio Brasil suspenso

O assunto segue preocupando muitas famílias que ainda não compreenderam porque o benefício do Auxílio Brasil está suspenso. Por esse motivo, a sala de atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social está sempre lotada de pessoas procurando explicações sobre a suspensão do benefício.

A família que está com o Auxílio suspenso faz parte do CadÚnico e os benefícios que estão acontecendo essa falha, são para pessoas que recebeu o antigo bolsa família e ao mesmo tempo o Auxílio de Pesca. Desde o ano de 2015 até o ano de 2022 em todo o Brasil, 66% das famílias estão com os benefícios suspensos referente ao recebimento do Auxílio Defeso de 2018 e 2019, 32% é referente ao ano de 2020, e 2021 é de 2% em relação à 2015 e 2017.

De acordo com a Coordenadora do CadÚnico de Cruzeiro do Sul, Sandra Suiano, mais de 1,200 famílias estão com Auxílio Brasil suspenso porque o titular da conta ou outra pessoa do mesmo parentesco tem recebido o Auxílio Defeso. Através de uma pesquisa, as pessoas que receberam algum tipo de Auxílio citados anteriormente, não serão beneficiados neste novo. E o período que ficará suspenso, irá de acordo com o tempo que o Auxílio durar. O beneficiado não poderá fazer nada até o Governo Federal atualizar as novas recomendações no sistema.

Nos anos anteriores quando teve a fiscalização do Seguro Defeso, muitas famílias ficaram até de 6 meses com o benefício suspenso. Foram feitos todos os cálculos do tempo em que a família ficou recebendo o Seguro Defeso e o Bolsa Família.