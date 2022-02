Em um ano, Bittar destinou R$ 207 milhões em emendas apenas para RB e anuncia mais R$ 25 mi para Saúde

O senador Márcio Bittar (União Brasil) participou na manhã desta quinta-feira (17), da sessão da Câmara Municipal de Rio Branco.

A visita do senador acontece por um requerimento do vereador Raimundo Neném (PSB), que o convidou para apresentar detalhes sobre suas emendas destinadas à Capital.

“Trazer alguns esclarecimentos para que possamos estar a par do que tem sido destinado ao município e podermos acompanhar de perto como estão sendo investidos pelos nossos gestores municipais”, disse o vereador.

Bittar foi relator do orçamento e em 2021, destinou somente à Capital mais de R$ 207.214.452,00 em emendas pessoais e como relator-geral.

“Quero homenagear a minha equipe que tem se dedicado muito, que me honra e me ajuda demais, que não para nem aos fins de semana. Consegui desde o primeiro ano orçamento extraordinário e para mim, assim tem que ser um senador, não pode se contentar somente com aquele orçamento que é de lei, o desafio no Senado é buscar o extra e eu me dediquei para isso e não é fácil”, iniciou o senador dizendo que foi este seu trabalho que o tornou relator. “Como relator eu disse o tempo inteiro que iria trazer ao meu estado proporcionalmente mais do que qualquer estado”, explicou.

Veja como foram destinadas as emendas de Marcio para Rio Branco:

R$ 25 milhões a mais para a Saúde

Além dos mais de R$ 207 milhões, Bittar conseguiu outros R$ 25 mi para a saúde. Nesta quinta, ele fez a entrega de R$ 5 milhões para o Hospital Santa Juliana. O recurso será aplicado à procedimentos do Sistema Único de Saúde na unidade que é particular, mas tem convênio com o Estado. Outros 15 para que o Estado possa fazer mutirões de catarata e outros R$ 10 milhões para a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), que serão entregues na sexta-feira (18).

“São 25 milhões a mais para o Estado, sendo R$ 15 milhões para um programa da área de oftalmologia com mutirões de catarata, para mim vai ser uma honra chegar a municípios como Feijó, Tarauacá, vendo pessoas que não estão enxergando mais, voltarem a enxergar. Outros R$ 10 milhões será para a Fundhacre, que é um pedido da Wania Pinheiro e do Nicolau, presidente da Aleac, que me pediram e atendi o João Paulo que é outro recurso que me honra muito, pois vai ser para a compra de insumos para realizar cirurgias de 11 mil pessoas que estão na fila desde 2013. E ainda tem esse do Santa Juliana, então eu quero agradecer mesmo minha equipe pois ninguém sozinho faz nada, eu faço minha parte, mas tenho que ter essa retaguarda”, disse.

No Hospital Santa Juliana, uma solenidade de agradecimento foi organizada pela direção do hospital no fim da manhã desta quinta, para que o senador pudesse entregar a emenda, com a presença dos administradores e do empresário Ricardo Rico, da Uninorte.