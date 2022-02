Esposa de Leonardo, Poliana Rocha é envolvida em traição e Eduardo Costa expõe relação: “Muito”

Poliana Rocha e Leonardo são casados há mais de 25 anos e são pais do cantor Zé Felipe. O famoso também possui outros 5 filhos de relacionamentos anteriores, onde entre eles, João Guilherme Ávila, que é fruto do envolvimento dele com uma amante, onde Poliana sentiu raiva no inicio, mas já perdoou o cantor.

Leonardo ainda é pai de Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jéssica Beatriz e Matheus Vargas. Mas para quem acompanha os últimos acontecimentos dos famosos, Leonardo deixou de ser o que ‘trai’ a esposa para o que é ‘chifrado’, tudo isso porque sua esposa foi envolvida em uma polêmica com o também cantor Eduardo Costa.

Não é segredo para ninguém, que a amizade de Leonardo e Eduardo Costa terminou e com isso abalou até mesmo o lado profissional dos cantores, acabando com o projeto de sucesso ‘Cabaré’. Um dos rumores para o rompimento pessoal e profissional de Leonardo com o sertanejo, é pelo fato de Eduardo Costa ter supostamente dado em cima de sua esposa, Poliana Rocha.

A informação foi divulgada na época pelo programa extinto Tricotando, da Rede TV, que era apresentado por Val Marchiori. Na ocasião a loira divulgou. “Acabaram de me mandar aqui no celular que o show Cabaré, de Leonardo e Eduardo Costa, só acabou porque Eduardo Costa havia cantado a esposa do Leonardo dentro da casa do cantor”, informou Val Marchiori na época.

Diante dos burburinhos espalhados na imprensa, Eduardo Costa resolveu se pronunciar sobre o fato em entrevista ao Conceito Sertanejo, fazendo questão de negar qualquer tipo de relacionamento amoroso com Poliana Rocha.

“Já falaram que eu cantei mulher de amigo, isso é tudo lenda, você sabe, né? Muito pelo contrário”, iniciou o cantor.

“Mulher dos meus amigos são tudo minhas amigas, assim, de eu ter conversas particulares com elas, eu ligar pra elas, assim. Eu tenho amizade independente deles. Tenho um respeito muito grande por todas as mulheres dos meus amigos. Eu nunca cantei. Eu sou um cara tímido. Nem com mulher solteira, eu não consigo”, confessou Eduardo Costa sobre a sua relação com a esposa de Leonardo.

“Normalmente eu não tenho esse tipo de assunto e sou uma pessoa extremamente respeitosa”, finalizou o sertanejo colocando um ponto final nas especulações. O verdadeiro motivo pelo término da amizade dos dois nunca foi divulgado.

POLIANA MOSTRA RELAÇÃO COM EDUARDO COSTA

Em uma publicação recente em seu Stories do Instagram, enquanto ia para o trabalho, Poliana compartilhou com os seus seguidores uma foto, onde era visível que a esposa de Leonardo estava ouvindo a música ‘Olha Ela Aí’ de Eduardo Costa.

Apesar de Leonardo ter rompido a amizade com o cantor, Poliana não se envolveu no atrito e continua, pelo menos prestigiando Eduardo Costa e seu trabalho musical.