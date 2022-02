Gastronomia erótica: crepes em formato de pênis e vulva são nova mania nacional

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Assanhadxs Erotic Food 🔹️ (@assanhadxs)

Na versão doce, a massa pode ser substituída ainda por um bolo no sabor chocomenta, e os recheios ficam por conta do morango, banana, creme de avelã ou o tradicional chocolate. Mas a maior graça são as várias finalizações para decorar a ponta: confeitos de estrelinhas e coraçõezinhos ou uma camada de Chocogozo dão o toque final.

Um pouco menor, a crepepeka (R$20) também ganha uma infinidade de combinações, como a molhadinha na manteiga, a peludinha com granulado de chocolate ou com um bigodinho de confeitos coloridos. A massa de crepe, uma criação da casa, também pode ser ainda substituída por massa de pão de queijo.

Para dar uma apimentada no meio da semana, a dica é aproveitar a “quarta sexy gastronômica”, com promoções para quem está single (levando uma unidade), em casal, ou num ménage à trois. A partir de quatro unidades, o pedido já vira “suruba”, com descontos maiores.

A loja é um negócio de família, tocado pela comerciante Gislene Silva, a Gigi, de 53 anos, seu companheiro, o engenheiro eletrônico Marcos Afonso, de 49 anos, e sua filha Francine. O empreendimento começou aos poucos. Os crepipis vieram primeiro, em agosto, mas foi com a criação das crepepekas no cardápio que o lugar viu a clientela crescer.

Os donos decidiram até investir na decoração do espaço e criar um cantinho instagramável, todo cheio de luzes de neon. A alta procura também fez a família começar a atender por senhas, num total de 100 por dia, que começam a ser distribuídas no horário de abertura da loja.

Penetrando o país

O negócio das comidas eróticas já conquistou o cenário internacional e vem se multiplicando pelas capitais brasileiras. Em dezembro, a fisioterapeuta cearense Glaucyelen Gomes Leite Ribeiro, de 27 anos, abriu em Fortaleza a loja Xibata 16 cm, que viralizou imediatamente nas redes.

No fim de janeiro, foi a vez de Belo Horizonte, que ganhou uma filial da lisboeta La Putaria. O empreendimento da mineira Juliana Lopes, de 26 anos, e do namorado austríaco, Robert Kramer, de 34, foi aberto no ano passado e virou moda em Portugal com piroffles e xoxoffles.

Serviço

Assanhadxs Erotic Food: Calçadão Urbanoide – Rua Augusta 1291, São Paulo. (11) 94033-1204. Qua e qui, 18h às 22h. Sex, 18h a 0h. Sáb, 15h30 a 0h. Dom, 15h30 às 22h.

Xibata 16 cm: Av. Presidente Castelo Branco 2794, loja 05, Fortaleza. (85) 99636-4344. Qua a dom, 18h às 22h.

La Putaria: Av. Cristóvão Colombo 64, Belo Horizonte. Diariamente, 16h às 21h.