Homem é preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e droga em Brasileia

Na tarde desta quinta-feira, 3, a Polícia Civil prendeu, em flagrante, D. I. A. de S. de 24 anos, em posse de droga e arma de fogo em uma residência localizada no bairro Samaúma lll.

O trabalho investigativo da Polícia Civil com apoio do IAPEN por meio da Unidade de Monitoramento (UMEP) possibilitou a captura do traficante que vendia droga a menores de idade na região do bairro citado.

Após sua prisão o indivíduo foi conduzido a delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça.

A Polícia Civil vem intensificando suas ações de investigação no combate ao tráfico de drogas, sobretudo em regiões de fronteiras e vem obtendo resultados expressivos na diminuição dos índices de criminalidade com trabalho conjunto com as demais forças de segurança do estado.