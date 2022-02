Leo Stronda mostra ferimentos após explosão: “Voltado a me reconhecer”

Leo Stronda mostrou os ferimentos causados por uma explosão. Em setembro de 2021, o influenciador sofreu um acidente doméstico após o botijão da casa dele estourar. Nas redes sociais, ele compartilhou um vídeo mostrando como foi a recuperação e a evolução das queimaduras com os meses.

No vídeo publicado pelo influenciador, ele aparece com o peito, as costas e os braços enfaixados. Depois, mostra os ferimentos na pele. Leo Stronda teve queimaduras de segundo grau em 30% do corpo, que com o passar do tempo foram ficando menos vermelhas e mais parecidas com a pele de antes do acidente.

“Tudo é fase. Estou muito focado e dedicado em fazer tudo dar certo e ser melhor a cada dia. Estou voltando aos poucos a me reconhecer, me alimentar melhor, treinar melhor, suplementar melhor. Obrigado pela força, amigos”, disse o influenciador sobre a recuperação.

Quando falou publicamente sobre o acidente, Leo Stronda contou que estava em casa com amigos e a esposa quando aconteceu a explosão. “Mais uma fase difícil da minha vida. Agora, nesse momento, estou bem melhor, mas há duas semanas sofri um acidente. Eu estava em casa, para começar um jantar com minha mulher e alguns amigos e estourou um botijão de gás lá em casa e eu me queimei”, disse na ocasião.