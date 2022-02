Mara Maravilha, aos 53 anos, anuncia que será mãe pela segunda vez e revela o nome da herdeira

A cantora e apresentadora do SBT, Mara Maravilha, aos 53 anos, será mãe pela segunda vez! Desse modo, em entrevista ao jornalista Leo Dias, a artista abriu o coração e falou sobre a realização de mais esse sonho.

Ao lado de seu marido, Gabriel Torres, eles agora serão pais de uma menina, que se chamará Bela Benjamin. Inclusive, os dois já são pais do pequeno Benjamin, que tem apenas quatro anos de idade.

“Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, 2022 já começou assim. Como diz a música da (Vanessa) da Mata: ‘Gente feliz não se incomoda com os outros, Cada um tem sua maneira de existir”, disse Mara Maravilha.

Inclusive, Mara Maravilha e Gabriel estão na fila de adoção desde o ano passado. Sendo assim, a apresentadora, agora, realizará seu sonho e dará uma irmã para seu primogênito.

“No próximo ano desejamos dar uma irmãzinha para o Benjamim. Nós vamos ensinar o nosso filho que o verdadeiro sentido do Natal, mais do que os presentes, ceia farta, reunir família e amigos é celebrar o nascimento do Rei dos Reis que é o Senhor Jesus”, contou Mara Maravilha na ocasião.

Marido de Mara Maravilha fala sobre o assunto

Por fim, Gabriel abriu o jogo e afirmou que está muito feliz com esse momento. Além disso, pontuou seu amor por Mara Maravilha.

“Sempre esperei o Natal, pra mim sempre foi uma data importante, e esse está diferente, porque recebi mais um presente, o maior! Todos os planos, todo propósito se torna pensando na família, minha mulher Mara que representa muito para mim, uma mulher que me preenche, meu amor Benjamim que é minha batida perfeita, então só tenho a agradecer e se for pra fazer um pedido, que Deus já esteja preparando com muita saúde mais um presente pro ano que vem para o aumento da nossa família”.