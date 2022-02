Márcio Bittar diz que possível candidatura de ministra da Agricultura na chapa de Boosonaro “é cenário perfeito”

Terezinha Cristina, amiga de Bittar, desponta como vice

A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, muito amiga do senador Márcio Bittar (PSL-AC), começa a crescer na bolsa de apostas como provável candidata a vice na chapa de Jair Bolsonaro nas eleições de ano. Deputada federal pelo Mato Grosso do Sul e pecuarista com forte liderança no setor do agronegócio, a ministra já esteve no Acre onde tem, além de Bittar, vários amigos, como o presidente da Federação da Agricultura do Acre, Assuero Veronez. Quem acompanha os bastidores da política em Brasília, diz que ela tem tudo para emplacar o nome na chapa de Bolsonaro.

Sem voto no eleitorado feminino

Mas, no momento, Bolsonaro e seus estrategistas no Palácio do Planalto estariam alarmados com dois pontos, segundo participantes de uma reunião ocorrida na semana passada no Palácio do Planalto para conhecimento dos dados de uma pesquisa em relação ao Governo. O levantamento teria sido encomendado por Valdemar Costa Neto, dirigente do PL, partido ao qual Bolsonaro se filiou para concorrer à reeleição.

O que mais chamou a atenção dos assessores palacianos que gravitam no entorno de Bolsonaro foi o índice estratosférico do tamanho da rejeição do presidente em meio ao eleitorado feminino. “Bolsonaro não tem voto entre as mulheres”, chegou a dizer um ministro. É neste sentido que cresce a luz em torno do nome de Tereza Cristina.

Negacionismo à vacina para crianças também não ajuda

O segundo ponto a alarmar os assessores presidenciais foi o estrago que causou à popularidade de Bolsonaro o comportamento dele diante da campanha de vacinação infantil contra a Covid-19. No mês passado, um dia depois de o Ministério da Saúde anunciar a inclusão de crianças de até 11 anos no programa de imunização, Bolsonaro afirmou nunca ter ouvido falar sobre mortes pela doença nessa faixa etária e declarou que não vacinaria sua filha, Laura Bolsonaro, de 11 anos.

Braga Neto é o nome dos sonhos de Bolsonaro

Em relação aos números da pesquisa do PL, aliados voltaram a insistir com o presidente para que refreie seu negacionismo. Já a constatação da alta rejeição do eleitorado feminino à candidatura do presidente fez voltar à tona a alternativa, anteriormente defendida por Valdemar, da ministra Tereza Cristina como vice na chapa presidencial. Bolsonaro já fez saber que está decidido a por Walter Braga Netto no posto. É uma escolha baseada na sua relação pessoal com o ministro e no perene receio que ele tem de ser traído.

Senador chegará ao Acre dia 16, de muletas

O senador Márcio Bittar, ainda de muletas por causa e uma cirurgia no calcanhar, anunciou que chegara a Rio Branco no próximo dia 16, ainda que não tenha largado o apetrecho que o ajuda a caminhar ultimamente. Sobre a possibilidade sua amiga Tereza Cristina vir a figurar como vice de Bolsonaro, o senador admitiu que este seria um cenário perfeito. “Ela é minha amiga e uma pessoa altamente preparada”, disse Márcio Bittar.

Alinhamento para venda de carne bovina ao Peru

De acordo com o senador, a ministra da Agricultura tem se destacado por sua atuação, inclusive no alinhamento das parcerias entre os governos do Peru e do Brasil para a venda da carne bovina nacional para o país andino. Na solenidade de encontro do presidente Jair Bolsonaro com o presidente peruano, Pedro Castilho, será a ministra Tereza Cristina que deve comandar a agenda.

Uma forte candidata ao Sena em Mato Grosso do Sul

De acordo com Márcio Bittar, inicialmente ela seria candidata a senadora pelo Mato Grosso do Sul, inclusive com o apoio do governador Renaldo Aazambuja, eleito pelo PSDB e que deve ser candidato à reeleição. Mas, na avaliação de Márcio Bittar, se houver brecha ela vai sim disputar a vice- presidência. “Prestígio e qualidades para isso, ela tem”, disse o senador, ao colunista.

Rocha está de volta com sua metralhadora giratória

Na política local, a novidade da semana fica por conta da alta médica do vice-governador Wherles Rocha (PSL) de um hospital em São Paulo no qual ele convalesceu por quase um mês após passar mal em Rio Branco, depois de ter-se submetido a uma cirurgia para redução de estômago. Refeito do susto, ele chega com baterias renovadas para continuar a atuar como metralhadora giratória contra o governo e contra o homem que o tirou do obscurantismo de um político obscuro e sem luz própria, no o governador Gladson Cameli.

Concessão de táxis em Plácido de Castro e Campinas

Apesar da gritaria de que a atividade de taxista não é mais lucrativa por conta da concorrência dos carros por aplicativos, de moto-táxis e compartilhados, em Plácido de Castro, o prefeito Camilo Silva (PSD) anunciou, nesta quarta-feira (2), a concessão de A Prefeitura de Plácido de Castro, por meio do prefeito Camilo Silva ( PSD) e sua equipe gestora, organizaram toda a documentação necessária e entregaram a autorização para 39 pais de famílias atuarem como taxistas na cidade de Plácido de Castro e no Distrito de Vila Campinas. Foram 30 novas concessões e Plácido de Castro e nove e 9 de Vila Campinas. O prefeito Camilo Silva disse que teve o cuidado de regularizar a documentação para poder contemplar os motoristas e também gerar emprego e renda em Plácido de Castro, com o serviço de táxi na cidade.