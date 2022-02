Mariana Ferrão relembra Dança dos Famosos e diz: “Me senti estuprada”

A jornalista Mariana Ferrão, que deixou a Globo em 2019, decidiu relembrar sua participação no reality show Dança dos Famosos. Ela participou do quadro, que ainda fazia parte do extinto Domingão do Faustão, um ano antes de sair da emissora.

Durante uma participação especial no podcast Inteligência Ltda, a ex-apresentadora do Bem Estar contou que passou por uma situação difícil na atração. Ela explicou que ensaiava uma das coreografias e se sentiu insegura para realizá-la.

