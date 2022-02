Marrone, após ser arrancado do armário por Bruno, assume amor que evitava mostrar: “Te amo”

Bruno e Marrone são uma dupla sertaneja de grande peso no Brasil, mas nem só de sucesso vivem os amigos. Eles também são conhecidos por algumas polêmicas que enfrentaram ao decorrer dos anos. Principalmente se tratando de algumas declarações que costumam dar o que falar.

Entre boatos de separação, discussões durante libes, e etc, os cantores acabaram se envolvendo em mais uma situação complicada. Durante a ocasião em que Gusttavo Lima estava separado de Andressa Suita, Bruno e Marrone resolveram que era uma boa ideia aconselhar o amigo. Isso tudo durante um show transmitido ao vivo.

Sendo assim, enquanto Marrone conversava com o cantor mais jovem, Bruno se meteu e fez uma gracinha, dizendo que seu colega de dupla não tinha moral para falar do assunto. Em seguida, supôs que Marrone deveria se assumir: “Marrone você não pode falar de casamento porque você é um péssimo exemplo de casamento”.

O cantor ainda completou: “Você tem que casar logo com um travesti”, disparou Bruno, sugerindo que sua dupla saísse do armário. Bastante sem jeito com a brincadeira, o companheiro rebateu e sugeriu que Bruno se vestisse de mulher.

“Cadê ele? Cadê ele? Veste uma saia então você aí”

Entretanto, Gusttavo Lima, por sua vez, apenas riu de toda a situação.